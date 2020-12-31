Koronavirüsü yenen acil tıp teknisyeni: Bu hastalığın şakası yok



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, acil tıp teknisyeni Serkan Işıksoy, 15 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Işıksoy, "Allah beni çocuklarıma bağışladı. Bu hastalığın şakası yok" dedi.

Sorgun ilçesinde, 112 Acil Komuta Merkezi'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yaparken, geçici görevle Hatay'a giden, evli ve 3 çocuk babası Serkan Işıksoy, burada koronavirüse yakalandı. Ambulans helikopterle memleketi Yozgat'a getirilen Işıksoy, Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 5 günü yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 15 gün tedavi gören Işıksoy, hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu. Işıksoy, hastaneden mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

'ALLAH BENİ ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLADI'

Serkan Işıksoy, halsizlik ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Hatay Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu söyleyerek, "Orada yapılan tahlillerde ciğerlerimin yüzde 90 kapandığını söylenerek hastaneye yatırıldım. Tedavimi memleketimde almak istediğim için beni 18 Aralık'ta ambulans helikopter ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Hastalık belirtileri başlayınca nefes almakta çok zorlandım. 5 gün yoğun bakımda kaldım. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Bu hastalığın şakası yok. Ben alkol ve sigara kullanmıyorum. Spor yapıyorum buna rağmen, çok zor bir süreç yaşadım. Allah'a şükür tedavimin ardından sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

Mesai arkadaşlarına teşekkür eden Işıksoy, "Allah bu hastalığı kimseye yaşatmasın. Ben de sağlık camiasının bir neferiyim. Bundan sonra tekrar bana ihtiyaç duyan bütün hastalar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Vatandaşlarımızdan isteğim maske, mesafe ve hijyene dikkat etsinler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-12-31 12:19:24



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