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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Emniyetinden yılbaşı gecesi çorba ikramı

İHA

Yozgat Emniyetinden yılbaşı gecesi çorba ikramı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında şehirler arası yolculuk yapan sürücüler ve yolcular ile görevi başındaki kolluk kuvvetlerine çorba ikramında bulundu.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı akşamı yolda olan sürücü ve yolculara hem mola verdirip dinlenmelerini sağladı hem de soğuk kış gününde sıcak çorba ikramında bulundu. Polis evinde hazırlanan çorbalar, Esentepe mevkiinde iller arası seyahat yapan sürücü ve yolculara ikram edildi.
Ekipler daha sonra Muslubelen Uygulama noktasında görev yapan jandarma ekiplerine çorba ikramında bulunurken kent merkezinde görev yapan polis ve bekçilere de çorba dağıtıldı.
Sürücülerin ve yolcuların yeni yılını kutlayan emniyet ekipleri, uygulamada yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, sık sık mola vermeleri ve emniyet kemeri takmaları konusunda sürücüleri uyardı.
Ankara’dan Sivas’a giden Özkan Yıldırım, “Memur arkadaşların rutin kontrol edeceklerini düşündüm ama valimiz ve il emniyet müdürümüzün ince düşüncesiyle karşılaştık. Bu sıcak çorba ve kısa mola için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum” dedi.
Mehmet Yılmaz ise “Avusturya’dan Tokat’a gidiyorum. Tekirdağ’da mola vermiştik, ekiplerin uygulamasını güzel buldum. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Polisimizi hep ceza ile değil böyle güzel durumlarla da hatırlamak iyi oldu” şeklinde konuştu.

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