Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak

İHA

Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesi kapsamında pandemi döneminde ‘OkuYOZ Projesi’ başlatıldı
Yozgat il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla ESER (Eğitim Stratejisinde Etkin Roller) projesi hazırlandı. Projede il genelinde akademik başarı, sosyalkültürel ve sportif faaliyetlerin, okuma alışkanlığı ile okuryazarlık düzeyinin, bilimsel proje ve çalışmaları ile de mesleki ve kişisel becerilerin artırılması amaçlandı. Bu kapsamda 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle ‘OkuYOZ Projesi’ hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk, orta ve lise dengi öğrencileri ile veliler, kitap okuyacak.
Salgın dönemini evde kalan öğrenci ve velilerin birlikte zaman geçirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanacak. Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce okunan kitapların bilgilerinin girilebileceği bir modül oluşturuldu. Bu modüle ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler ve veliler okudukları kitapların bilgilerini girebilecekler. Bu sistem sayesinde aylık olarak kitap okuyan kişi ve okunan kitap sayısı bilgileri temin edilebilecek. Her ayın ilk haftası öğrenciler ve veliler kategorilerinde ilk 3’e girenler tespit edilecek ve teşvik ödülleri verilecek.
6 ay süre boyunca devam edecek proje kapsamında proje ile Yozgat il genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor.
Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Osman Talha Yıldırım isimli öğrenci “Şimdi de ‘OkuYOZ Projesi’ni duyunca çok heyecanlandım. İnşallah birinci olurum. Herkes okusun, en önemlisi de ailece okumak. OkuYOZ projesinin en önemli yanı okumayı anlama, öğrenmedir. Pandemiden dolayı dışarıya çıkamıyoruz, evde kitap okuyoruz” dedi.
Halime Yıldırım ise oğluyla birlikte kitap okuduklarını belirterek “Biz de ailece kitap okuyoruz, bu projede yer almak istiyoruz. Bizlere bu fırsatı sunan valimiz ve milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
‘OkuYOZ Projesi’ni 1 Ocak itibariyle il genelinde başlattıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Tüm İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz ile bizlere en büyük destekçi olan velilerimizin de dahil olduğu bir projeyi başlatmış bulunuyoruz. Burada amacımız okuma bilincini geliştirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocuklarımızın akademik başarılarını artırarak geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak. Bu amaçla özellikle salgın döneminde birlikte olmak ve kendimizi geliştirmek için bir faaliyet içerisinde olmayı düşündük. Bundan sonra da çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Emniyetinden yılbaşı gecesi çorba ikramı
YEREL HABERLER Yozgat Emniyetinden yılbaşı gecesi çorba ikramı
Koronavirüsü yenen acil tıp teknisyeni: Bu hastalığın şakası yok
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen acil tıp teknisyeni: Bu hastalığın ...
Korona virüse yakalanan sağlık çalışanı alkışlar eşliğinde taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan sağlık çalışanı alkışlar ...
Yozgat’ta 310 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta 310 litre sahte içki ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X