Kısıtlama boyunca sokak hayvanlarına 2,5 ton mama dağıtılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama boyunca sokak hayvanlarına 2,5 ton mama dağıtılacak

İHA

Kısıtlama boyunca sokak hayvanlarına 2,5 ton mama dağıtılacak

Korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından temin edilen 2.5 ton kedi ve köpek maması hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle doğaya bırakıldı.
Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması en çok sokak hayvanlarını etkiledi. Kısıtlama nedeni ile sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı gözlendi. Bu duruma duyarsız kalmayarak harekete geçen Yozgat Valiliği, "Gözünüz arkada kalmasın, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sokaktaki sessiz dostlarımız aç kalmasın, can dostlarımız bize emanet" sloganıyla Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da talimatı ile İl Özel İdaresi tarafından 2,5 ton kedi ve köpek maması alındı. Alınan mamamlar il genelinde kısıtlamanın olduğu günlerde belirlenen bölgelere sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması için doğaya bırakılıyor.
Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri de hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle Yozgat Çamlığı Milli Parkında sokak hayvanlarının beslenmesi için doğaya yaş ve kuru mama bıraktı.
İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şükrü Arslan, sokak hayvanlarının beslenmesini özel idare ekipleri olarak gönüllü gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Yozgat Valimiz Ziya Polat’ın talimatıyla İl Özel İdarimizin kaynaklarından 2.5 ton kedi ve köpek maması alındı. 13 ilçemizde ve merkezde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde hayvanların aç kalmaması için sahipsiz sokak hayvanlarına verilmek amacıyla bu mamalar alındı. Biz de bugün Yozgat Çamlığı Milli Parkında hayvanların beslenmesini yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X