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Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı

DHA

Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan  kısıtlamada sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bırakıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi. Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent merkezindeki ve ilçelerdeki çeşitli noktalara kedi ve köpek maması bıraktı.
İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şükrü Arslan, sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olduklarını belirterek, "Valimiz Ziya Polat'ın talimatıyla İl Özel İdaremizin kaynaklarından 2.5 ton kedi ve köpek maması alındı. 13 ilçemizde ve merkezde bu mamaların dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bugün de Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda, gönüllü olan personelimizle birlikte hayvanlarımıza mama bıraktık" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-01-03 12:56:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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