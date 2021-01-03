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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta 2020 yılında 9 bin ünite kan toplandı

İHA

Yozgat’ta 2020 yılında 9 bin ünite kan toplandı

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi, 2020 yılı pandemi döneminde 9 bin ünite kan topladı.
Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de sürüyor. Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı'nda kan toplama otobüsünde kısıtlamanın başladığı Cuma gününden itibaren 75 ünite kan topladı.
Geçen yıl 14 bin ünite kan toplayan Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi, pandemi nedeniyle 2020 yılı içerisinde 9 bin ünite kan toplayabildi.
Pandemi nedeniyle kan bağışının azaldığını söyleyen Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, “2020 yılı içerisinde kan bağış hedefimiz 16 bin idi. Ancak pandemi nedeniyle bu sayı 9 bine düştü. Buna rağmen hedefimizin yarısından fazla kan bağışı almak ve hastanelerimizin kan ihtiyacını karşılamak bizim için sevindiriciydi” dedi.
Kan bağışı sırasında korona virüs salgını ile ilgili bütün tedbirleri aldıklarını da belirten Cansız, “Kan bağışında bulunacak vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz, korona virüs ile ilgili gerekli soruları soruyoruz. Bütün tedbirlerimizi alarak kan bağışı alıyoruz” şeklinde konuştu.
Cansız sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların kısıtlamadan muaf olduğunu da hatırlatarak vatandaşları kan bağışına davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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