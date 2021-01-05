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2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinesine girdi

İHA

2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’nda üretilen 2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinesine konuldu.
Yozgat Valisi Ziya Polat, 2007 yılında kurulan Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Vali Polat, Şube Müdürü Cihan Eğilmez’den keklik üretimi hakkında bilgi aldı. 2020 yılı itibariyle üretimi yapılan 15 bin kınalı kekliğin 23 ilde doğaya salındığını söyleyen Vali Polat, 2021 yılının ilk keklik yumurtalarını kuluçka makinesine koydu. Kuluçka makinesine konulan 616 adet yumurtadan çıkan keklikler 5 ay sonra doğaya salınacak.
2007 yılında kurulan üretim tesisinde bu güne kadar 156 bin kınalı keklik ve 30 bine yakın da beç tavuğu üretildiğini söyleyen Vali Polat, “Bugünde tesisimizi ziyaret ederek kuluçkaya ilk yumurtalarımızı koyduk. Yaklaşık 5 ay sonra bu kekliklerin doğaya salımını hep beraber yapacağız. Doğal yaşamda dengeyi korumak için geçen sene 15 bin kınalı keklik yetiştirildi ve 23 ile dağıtımı yapıldı. Yozgat’ta da doğaya yaklaşık 23 bin civarı kınalı keklik saldık. Bu yıl da 15 bin civarı keklik üretim hedefimiz var. Umarım kuluçka makinesine koyduğumuz yumurtalarda yüzde yüz verim olur. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Avcılara da uyarılarda bulunan Yozgat Valisi Polat, doğal dengenin korunması için kınalı kekliklerin önemini hatırlattı.
Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’nda incelemelerde bulunan Vali Polat'a İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz eşlik etti.

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