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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta trafik kazası: 3 ölü

İHA

Yozgat’ta trafik kazası: 3 ölü

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Aydıncık ilçesi ile Tokat’ın Zile ilçesi karayolu Kırkdilim köyü mevkiinde Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, karşı yönden gelen Ergün Sesli idaresindeki 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ yönetimindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada şoför Ergün Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybederken tır şoförü Halil İbrahim Kayalı ile otomobil sürücüsü Aslı Baştuğ yaralandı.
Yaralılar, tedavi edilmek üzere olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Zile ve Çekerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası AydıncıkZile yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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