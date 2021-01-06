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Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

DHA

Yozgat'ta, TIR ile vinç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde, inşaat malzemesi yüklü TIR ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Aydıncık-Zile yolunun Kırkdilim köyü mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü TIR, karşı yönden gelen Ergün Sesli yönetimindeki 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ'un kullandığı 06 H 2957 plakalı otomobil de yola savrulan inşaat malzemelerine çarptı. Kazada, vinç şoförü Ergün Sesli ile yanında bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık, hayatını kaybetti. TIR şoförü İbrahim Kayalı ile otomobil sürücüsü Aslı Baştuğ ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çekerek ve Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-01-06 14:16:49

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