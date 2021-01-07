Elmalı: Kuraklık Korkutucu seviyede

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Yozgat'ta kuraklık düzeyinin korkulan boyuta ulaştığını söyledi. Buna rağmen üretimin devam etmesi, çiftçinin teşvik edilmesi gerektiğine değinen Elmalı, “Devletimizin bu noktada çitçiye desteklerini artırması gerekiyor” dedi.

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye genelinde büyük bir kuraklık olduğunu belirten Elmalı, “2021 yılı için büyük bir kuraklıktan bahsediyoruz. Şu anda kar yağışının yarım metre olması gerekiyordu. Halen kar yağmadı, yağmur da yağmadı. Büyük bir kuraklık tehlikesi görünüyor. Bu konuda özellikle tüketicilerin suyu dikkatli kullanması gerekiyor. Tarım ve tarım dışı kullanıcıların suyu tasarruflu kullanmaları gerekiyor. Sanayi bölümünde, arazide, evde suyu özellikle bu saatten sonra daha dikkatli kullanmak gerekiyor.” dedi.

Herkesin suyu kullanırken tasarruflu davranması gerektiğine işaret eden Elmalı, “Bizlerin de tedbir almamız gerekiyor. Nerede bir su bulursak onun önüne baraj yapmamız gerekiyor. Suyu tarımda da çok ekonomik kullanmamız gerekiyor. İşte damlama sistemini özellikle tarımda kullanarak bu sıkıntıların önüne geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi bu bahsettiklerim Yozgat ve Türkiye genelini kapsıyor” dedi.

Elmalı, çiftçinin önünün açılması ve destek paketlerinin çiftçiye özel olarak da hazırlanması gerektiğini belirterek, “Çiftçiyi tarladan çektiğiniz zaman geri tarlaya gitmesi çok zor olacak. Onun için de bu konuda Türkiye'de çiftçinin önünün açılmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz üretmeye devam etsin. Çünkü pandemi sürecinde tarıma olan önem daha da arttı. Genel başkanımız da bunu her zaman dile getiriyor. Çünkü tarıma hükmeden dünyaya hükmedecek. Üretim mutlaka ülkemizde olması lazım. Onun için de borçların yapılandırılması lazım. Yağmur, çamur, don, dolu, kuraklık, pandemi demeden zor şartlarda üretim yapan, soframıza gelen gıdaları üreten eli öpülesi çiftçilerimizin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve özel bankalara olan borçlarının faizleri silinip beş yıla bölünüp ödemeleri gerekir” ifadelerine yer verdi.

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