Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı

İHA

Türk bayrağı figürlü kayısı ağacı bilimsel incelemeye alındı

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü öğretim üyeleri, içerisinde Ay Yıldız figürü bulunan kayısı ağacını incelemek için numune aldı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Tepedoğan köyünden kestiği ağaçları Boğazlıyan'ın Sırçalı kasabasındaki işyerine doğramak için getiren Duran İlbay, bir kayısı ağacı içerisinde Türk bayrağını andıran ay yıldız figürünü fark etti.
Kayısı ağacını kesip ay yıldızlı figürü ortaya çıkaran İlbay, görüntüleri sosyal medyadan paylaşmasıyla büyük ilgi gördü. İhlas Haber Ajansı’nın haberinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü öğretim üyeleri, içerisinde Ay Yıldız figürü bulunan ağacı incelemek için numune aldı.
Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya yaptığı açıklamada, “Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu bünyemizde Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü bulunmakta. Böyle bir haberi ulusal ve yerel basında duyup bir de Boğazlıyan İlçemize bağlı Sırçalı Kasabası’nda olunca gelip hem Duran İlbay ile tanışıp hem de burada Ay Yıldızlı figürü yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ay Yıldızlı figürü okulumuza götürerek, okulumuzdaki Ormancılık ve Orman Ürünleri hocaları tarafından incelenmek üzere bir numune almış bulunmaktayız. Duran İlbay ile böyle bir imkanı bize verdiği için duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bu numuneyi inşallah okulumuza götürüp alanında uzman hocalarımız tarafından inceleteceğiz. Hem okulumuz hem de öğrencilerimiz içinde okulumuzda numune olarak bulunduracağız. Bu örneğin uzun süre muhafazası edilmesi noktasında hocalarımız ile gerekli görüşmeyi yapıp, Duran İlbay’ı bu konuda bilgilendireceğiz” dedi.
Duran İlbay ise “Ben halen elime aldıkça, gördükçe duygulanıyorum. Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya’ya ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem bizi yalnız bırakmadı hem de okulumuz adına bizlere ilgi gösterdiği için çok minnettar kaldım. Ben de eğitim, öğretim açısından faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden Ay Yıldızlı figürü hocama teslim ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüse yakalanan yeni doğmuş bebeklere hemşirelerden anne şefkati
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan yeni doğmuş bebeklere ...
Boğazlıyan’da jandarmadan pazar yerlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Boğazlıyan’da jandarmadan pazar yerlerinde sıkı ...
Tandırda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Tandırda çıkan yangın korkuttu
Elmalı: Kuraklık Korkutucu seviyede
YEREL HABERLER Elmalı: Kuraklık Korkutucu seviyede