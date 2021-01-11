Öğretmenler okulda öğrenciler de evlerinde bayrak törenine eşlik etti

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Yozgat’taki okullarda bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Yozgat Çözüm Koleji öğretmenleri okulda, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak Bakan Selçuk’un çağrısına destek verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un isteği üzerine 81 ildeki okulların tümünde sabah saat 10.00’da bayrak töreni yapıldı. Bu kapsamda Yozgat’ta Çözüm Kolejinde de tören düzenlendi. İdareciler ve öğretmenler törene okulda katılırken öğrenciler ise evlerinde eş zamanlı online törene katıldı. Öğrenciler bilgisayar başında İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.