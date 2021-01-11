Yozgat’ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan A.B. isimli şahsın Mehmet Hulusi Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada paketlenmiş halde 46,52 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.