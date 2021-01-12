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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

İHA

Yozgat’ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından hazırlanan kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtıldı.
Yozgat genelinde 4 farklı noktada tanıtımı yapılan KADES uygulaması Cumhuriyet Meydanında bürokrat eşleri ve emniyet ekiplerince vatandaşlara tanıtıldı. Ekipler Lise Caddesinde kadınlara bilgi vererek telefonlarına uygulamayı indirmelerini sağladı.
Uygulamayı indiren kadınlar ise ilk denemelerinde kısa bir süre sonra polisleri karşısında buldu. KADES uygulamasını kullanan kadınlar uygulamayı sonuç verici bulduklarını söyledi.
Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk, KADES uygulamasının Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği'nin ortak çalışmasıyla kadınlara tanıtılacağını söyledi.
Esertürk, uygulamanın valilik, belediye, Cumhuriyet Meydanı ve otobüs terminali olmak üzere 4 noktada 17 kadın polisi tarafından kadınlara tanıtımının yapılacağını ve akıllı telefonlara uygulamanın indirileceğin ifade etti.
KADES'in sadece kadınlara yönelik hazırlanan bir uygulama olduğunu aktaran Esertürk, "Bu uygulama özellikle tehlike anında, şiddet görme ihtimali olan veya şiddet görmüş kadın ve çocukları için geliştirilmiş bir projedir. Proje, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun öncülüğünde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilmiş projedir. KADES, şiddet gören veya tehlikede olan kadınlarımıza en hızlı şekilde kolluk kuvvetlerinin desteğidir" dedi.
Esertürk, "Bu uygulamanın en önemli özelliği sadece kadınların kullanmasıdır, erkekler indiremiyor, tamamen kadın ve çocuklara yönelik bir uygulama. Akıllı telefona indiriyorlar kimlik numaraları ile beraber konum açık olması gerekiyor, eğer konum açık değilse yardım istendiğinde polis ikamet adresine gidiyor. Bu nedenle kadınlarımız uygulamayı telefonların konumlarını açık bir şekilde tutsunlar" şeklinde konuştu.
Polisler tarafından telefonuna KADES programı yüklenen Emine Kara ise yoldan geçerken kadın polislerin telefonuna programı yüklediğini söyledi. Programın çok faydalı olduğunu anlatan Kara, ilk denemesinde kısa sürede polislerin yanına geldiğini ve bilgi aldıklarını anlattı.

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