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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta sağlık çalışanlarına aşılama başladı

DHA

Yozgat'ta sağlık çalışanlarına aşılama başladı


YOZGAT Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.
Çin'den getirilen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, Yozgat'ta da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Yozgat Şehir Hastanesi'nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusunu alan sağlık çalışanlarına hazırlanan 20 odada, koronavirüs aşısı yapıldı.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, sağlık çalışanları için Covid-19 aşısının geldiğini ve uygulamanın başladığını söyledi. Kozan, sağlık çalışanlarına da randevu üzerine aşı yapıldığını ifade ederek, "Hastanemizde 20 aşı odası oluşturuldu. Her odada saat 8.30'dan 24.00'e kadar yarım saat ara ile bir personelimize aşı yapılacak. Bugün ben de aşımı yaptırdım. İnşallah bu aşı ile virüs belasından kurtuluruz, hem ilimize hem ülkemize hayırlı olsun" dedi. 
Yozgat'ta aşı uygulanan ilk sağlık çalışanı olan Başhekim Yardımcısı Mete Selvi de, "İnşallah hepimize hayırlı olur, ülkemiz milletimiz bu hastalıktan kurtulur" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Aşılamadan görüntü
-Sağlık çalışanlarının açıklaması
-DetaylarHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- DHA-Genel Türkiye-Yozgat
2021-01-14 12:31:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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