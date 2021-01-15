Hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firarı şahıs yakalandı

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Yozgat’ta nitelikli hırsızlık suçundan kesinleşen hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı verilen firari hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı bulunan M.Z. isimli şahısın Tuzkaya Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.

Yozgat Asliye Ceza İlamat Masası tarafından nitelikli hırsızlık suçundan 23 yıl 10 gün hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı olan M.Z. gözaltına alındı. M.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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