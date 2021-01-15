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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süre sona erdi, yıkım gerçekleşti

İHA

Süre sona erdi, yıkım gerçekleşti

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında Acele Kamulaştırmanın ardından kalan işyerlerinin yıkımı da gerçekleştirildi.
Çevre Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Yozgat Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi Projesi’nde acele kamulaştırmanın ardından kalan son iş yerlerin de yıkımı yapıldı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, proje hakkında gazetecilere bilgi verdi. Köse, "Proje kapsamında bölgede kamulaştırma çalışması yapılmış birkaç mülk sahibi ile sorunlar yaşanmıştı. Müteahhit firma bir taraftan çalışmalarını sürdürürken, biz de bir taraftan sorunları çözmek için çalıştık. Acele Kamulaştırma uygulamasının ardından mülk sahiplerine verilen 15 günlük sürenin dolmasıyla da belediye ekiplerimiz bu binaların yıkımına başladı" dedi.
Projenin 300 günde tamamlanacağını hatırlatan Köse, "Yaklaşık 10 bin metrekare alanda uygulanan projede, kapalı otopark, kültür evi, kültür merkezi, aşevi, vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği sosyal alanlar olacak. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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