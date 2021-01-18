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Yozgat'ta uzaktan eğitim için mobil uygulama

DHA

Yozgat'ta uzaktan eğitim için mobil uygulama


Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ders içeriklerine daha kolay ulaşması için mobil uygulama geliştirdi.
Sorgun'da Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğretmenleri, uzaktan eğitim sürecinde kolay ders takibi ve okul duyuruları için öğrencilere yönelik mobil uygulama geliştirdi. Öğrenciler uygulamayla birlikte, uzaktan eğitimde kullanılan canlı derslere ve deneme sınavı sonuçlarına kolayca ulaşabiliyor.
Okul Müdür Yardımcısı Ahmet Eren, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu içerikleri tek bir çatı altında toplamak amacıyla böyle bir uygulama geliştirdiklerini söyledi. Eren, "Okulumuzun mobil uygulaması 'MADFEN Mobil' ile öğrencilerimiz ve velilerimiz, okulumuz hakkında bilgilere, haberlere ve duyurulara ulaşabildikleri gibi uygulamamız sayesinde uzaktan eğitimde kullanılan canlı sınıflara ve deneme sınavı sonuçlarına da ulaşabiliyorlar" dedi.
MADFEN Mobil'le, öğrencilerin EBA TV izleme imkanına da sahip olduğunu belirten Eren, "Ayrıca uygulamayı telefonuna kuran öğrenci ve velilerimiz düzenli gönderilen bildirimler sayesinde okulla ilgili duyurulardan sıcağı sıcağına haberdar olabiliyor" diye konuştu.
Okul öğrencilerinden Muhammed Emir ise, mobil uygulamadan çok memnun olduğunu, gelen bildirimler sayesinde okulla ilgili haber ve bildirimlerden anında haberdar olduklarını, ayrıca MADFEN TV ile katılamadıkları dersleri tekrar izleyebildiklerini söyledi.
DHA-Eğitim Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ
2021-01-18 13:22:59

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