Yozgat’ta 46 acemi er yemin etti

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Yozgat’ta temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 46 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Birliğe ilk katılan ve eğitimlerinde başarılı olan erlere belgeleri verildi. Tören sonunda yemin eden erler, yakınlarına sarılarak hasret giderdi. Askerler aileleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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