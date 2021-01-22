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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğanın mantoladığı yemyeşil kurum

İHA

Doğanın mantoladığı yemyeşil kurum

Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesine 27 yıl önce kurum çalışanları tarafından dikilen sarmaşık, binanın ön kısmını tamamen yeşile bürüdü. Doğal mantolamanın oluştuğu kurum, vatandaşların da dikkatini çekiyor.
Yozgat’ta 27 yıl önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesine dikilen sarmaşık, zamanla binanın ön kısmını sarınca ortaya yemyeşil görüntü çıktı. Adeta doğal mantolama görevi gören bu sarmaşıklar, kurumu yaz aylarının sıcağından koruyor. Bunun yanı sıra ilkbahar mevsimiyle yeşeren ve sonbaharda da kızıllaşan ve sararan yapraklar görsel şölen oluşturuyor.
Sarmaşıklar sayesinde doğal mantolamanın oluştuğu kurum havadan görüntülenirken binayı ilk kez gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Yozgat Tarım ve Orman il Müdürlüğü yetkilileri de sarmaşığın her yıl bakımını, ilaçlamasını ve budamasını yapıyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte sarmaşıklarla gizlenen bina kuşlara da ev sahipliği yapıyor.
Yozgat Tarım ve Orman il Müdürü Tanju Özkaya, binanın sarmaşıklarla kaplı kısmının oldukça dikkat çektiğini söyleyerek “Yaklaşık 27 yıl önce kurum çalışanları tarafından fide şeklinde sarmaşıklar dikilmiş ve zaman içerisinde bakımı, budaması yapılarak böyle görsel bir şölen haline geldi dairemiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yakışır bir daire oldu. Her gelenin ilk dikkatini çeken binamızın sarmaşıklarla kaplı kısmı oluyor. Gelen bütün vatandaşlarımız hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bu sarmaşıkların her yıl bakımını yapıyoruz. Emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu sarmaşıklar kuşlara da ev sahipliği yapıyor, doğal bir korunak oluyor. İnşallah bundan sonra da bakımlarına devam ederek bu görselliği kurum olarak korumaya çalışacağız” dedi.

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