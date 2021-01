Yerköy’de gönüllüler sokak hayvanlarını besliyor

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gönüllü besleme üyeleri korona virüs salgını nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını beslemek için her gün hayvanlara mama dağıtıyor.

İlçedeki tüm sokak hayvanlarının yardımına koşan gönüllüler, korona virüs salgını sürecinde hayvanların bakım ve tedavilerini de yaptırmaya devam ediyor. Sokak hayvanları için getirilen mamalar gönüllü vatandaşlar tarafından sokak hayvanlarına dağıtılıyor.

Pandemi nedeniyle sokak hayvanlarının da zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Fahri Genç, bu süreçte ellerinden geldiğince sokak hayvanlarına destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Genç, "İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla insanlar daha çok evlerde kalıyor ve bu nedenle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizler de hayvan severlerin yardımıyla alınan mamaları, gönüllü arkadaşlarla can dostlarımız için doğaya bırakıyoruz. Kurallar gereği az sayıda kişiyle mesafeyi koruyarak çalışmaları yürütüyoruz. Sonuçta can dostlarımızı kendi kaderlerine terk edemeyiz. Onların bir şekilde karınlarını doyurmaları gerekiyor. Herkesten bu noktada destek bekliyoruz” dedi.

