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Yozgat'ta, yaşlı çiftin 50 yıllık birikimini dolandıran şüpheli yakalandı

DHA

Yozgat'ta, yaşlı çiftin 50 yıllık birikimini dolandıran şüpheli yakalandı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta kendisini telefonda jandarma olarak tanıttığı Satı (71) ve Salih Yılmazer (71) çiftinin 50 yılda biriktirdiği 21 cumhuriyet altınını alan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Altınlar ise çifte teslim edildi. 
Yozgat'ın kırsal Divanlı Mahallesi'nde oturan Yılmazer çiftini arayıp, kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, hırsızlık suçuna karıştıkları gerekçesiyle evdeki altınları inceleme yapmak için gelecek sivil ekibe teslim etmesini istedi. Telefondaki kişi, Salih Yılmazer'den, gelen ekibe parola sormasını isteyerek, parolanın 'bayrak' olduğunu, parolayı yanlış söylerse altınları vermemesi gerektiğini söyledi. Şüpheli, yaklaşık 4 saat telefonda oyaladığı yaşlı çiftin daha sonra evine gitti. Çift, parolayı doğru cevaplayan kişiye 21 altını teslim etti.
KAYSERİ'DE YAKALANDI
Altınları verdikten sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonunda şüpheli altınlarla birlikte Kayseri'de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin altınların bir kısmını bozdurduğu ve 5 bin lirasını harcadığı belirlenirken, kalan para ile altınlar Yılmazer çiftine teslim edildi.
'PAROLAYI SÖYLEYİNCE ALTINLARI VERDİM'
Salih Yılmazer, telefondaki kişinin kendisine bir evde hırsızlık olduğunu, orada kimlik fotokopisini bulduklarını söylediğini aktararak "Bana, 'evde altın var mı' diye sordu, ben de 'var' dedim. Bunun üzerine evdeki altınları alıp parmak izi kontrolü yapacaklarını söyledi. Hemen bir ekip yolladığını ve gelen askere parola sorarak altınları teslim etmemi istedi. Parolanın 'bayrak' olduğunu da söyledi. Ben de gelen kişiye sordum, parolayı bilince altınları verdim" diye konuştu.
Satı Yılmazer de telefonu önce kendisinin açtığını, sonra eşine verdiğini anlatarak, "Arayan kişi kendisini jandarma olarak tanıttı. Eşimin hırsızlıkla suçlandığını ve telefonu ona vermemi söyledi. Ben ilk önce inanmadım ve telefonu eşime verdim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-01-23 16:28:16

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