Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp karın keyfini çıkardılar

Yozgat’ta sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen uzun bir aradan sonra ilk defa etkili olan kar yağışını fırsata dönüştüren vatandaşlar, kızak kayarak karın tadını çıkarttı.



Yozgat’ta etkili olan kar yağışının tadını kısıtlamaya rağmen en çok çocuklar ile aileleri çıkardı. Çocuklar ve vatandaşlar ellerine aldıkları naylon poşetler, kızak ve tepsilerle mahalle aralarındaki yokuşlarda kızak kayıp doyasıya eğlendi. Mahalle bekçileri de bölgeye gelerek vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak vatandaşların ikametlerine gitmelerini sağladı.



Çocuklar karı fırsat bilip dışarı çıktıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi. Atiye Sönmez isimli vatandaş ise “Torunlarımla kızak kayıyorum, onları eğlendirmeye çalışıyorum. Karın keyfini çıkarıyoruz. 44 yaşından sonra bu anı kaçırmak istemedim” dedi.

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