Yozgat'ta menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta belediye görevlisi Yasin Hüroğlu, menfezde mahsur kalan 7 yavru köpeği, sürünerek içeriye girip tek tek kurtardı. Hüroğlu, "Menfezi her an su basabilirdi. Su baskınında, yavrular dışarı çıkamaz ve boğulurdu" dedi.

Topçu köyü yakınlarında bulunan menfezde, 7 yavru köpek bulunduğu ve su taşkını olması halinde boğulabilecekleri ihbarı üzerine Yozgat Belediyesi Veteriner ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, köpek yakalama aparatı ile menfezdeki köpekleri çıkartmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Veteriner Müdürlüğü ekiplerinden Yasin Hüroğlu, kıyafet giyerek dibi çamur yığını olan menfeze sürünerek girdi. Hüroğlu, daha sonra köpekleri tek tek dışarıya çıkardı. Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim edilen köpekler, bakımları ve aşıları yapıldıktan sonra sahiplendirilecek.

Belediye görevlisi Yasin Hüroğlu "Menfezi her an su basabilirdi. Su baskınında, yavrular dışarı çıkamaz ve boğulurdu" diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Sağ olsunlar arkadaşlarımız sadece bir kişinin girebileceği menfeze girerek yavru köpeklerimizi kurtardı. Yavruları geçici hayvan barınağımıza götürdük. Burada bakımları ve tedavileri yapıldı" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-02-01 15:38:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.