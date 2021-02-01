Kadın astsubaylar kadınları dolandırıcılara karşı uyardı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personeller, kırsalda yalnız yaşayan kadınları ziyaret etti.
Ziyarette kadın astsubaylar, kırsalda yalnız yaşayan kadınları, dolandırıcılık ve soba zehirlenmesi olaylarına karşı bilgilendirdi. Askeri personeller ayrıca kırsalda yaşayan kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması yükleyerek kadınlara bilgilendirici broşür, magnet ve hediye verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.