Yozgat'ta yalnız yaşayan kadınlara dolandırıcılık uyarısı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta jandarma ekipleri, kırsalda yalnız yaşayan kadınları evde ziyaret ederek, dolandırıcılık ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.
İl Jandarma Komutanlığı, kentin kırsal bölgelerinde yalnız yaşayan kadınları telefon dolandırıcılığı ve kış aylarında artan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın jandarma personeli, hafta sonu yalnız yaşadığı belirlenen kadınları evlerinde ziyaret etti. Kadınlar, telefon dolandırıcılığı, kadına kaşı şiddet ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıldı. Ayrıca kadınların cep telefonlarına Kadın Destek Sistemi (KADES) uygulaması da yüklenerek, broşürler dağıtıldı. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-02-01 16:15:22
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