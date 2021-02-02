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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde hüsnü hat sanatıyla huzur buluyorlar

İHA

Pandemi döneminde hüsnü hat sanatıyla huzur buluyorlar

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulunda kursiyerler, pandemi döneminde hüsnü hat sanatıyla uğraşarak huzur buluyor.
Yüzyıllardır değerini koruyan ve oldukça köklü bir geçmişe sahip olan hat sanatı, Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulunda açılan kurslarla yaşatılmaya devam ediyor. Estetik kurallara bağlı kalınarak güzel yazı yazma sanatı olarak açıklanan hat sanatına Yozgat’ta da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çeşitli yaş gruplarından vatandaşlar, halk eğitim bünyesinde açılan kurslarda hem hat sanatını öğreniyor hem de zamanlarını verimli geçirerek pandemi döneminde yaşanan stresi üzerlerinden atıyor.
Kursiyerler ortaya çıkardıkları birbirinden güzel eserleri satarak da kendilerine ek gelir sağlıyor.
Emekli memur Selahattin Kocaer, 2 yıldır hat sanatıyla uğraştığını söyleyerek, “Pandemi sürecinde hat üzerine birçok başarılı eserler çıkardım. Pandemi döneminde boş zamanlarımızda evde birçok eser meydana getirdim” dedi.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyan Furkan Güner ise, “Uzaktan eğitime geçince halk eğitim merkezinde hat sanatıyla uğraşıyorum. Hat sanatı özellikle Osmanlı tarihinde yapılmış bir sanat olduğu için eskileri canlandırdığımız, tarihimizi yaşadığımız için mutlu oluyoruz. Burada pandemi sürecinde hem zaman geçiriyorum hem de yaptığım eserleri satarak para kazanıyorum” şeklinde konuştu.
Nuray Kamacı da 2 yıldır hat sanatıyla uğraştığını belirterek, “Edebiyat mezunu olduğum için kendimi bu alana çok yakın gördüm. Güzel eserler ortaya çıkardım. Kendimi bu sanata çok yakın gördüm. Benim için ruhuma işleyen bir sanat dalı oldu. Hüsnü hat sanatını aşkla şevkle yapıyorum. Pandemi döneminde de hüsnü hat sanatıyla uğraşmak çok iyi oldu, burası bizim için nefes alma alanı oldu. Mutluyuz burada” ifadelerine yer verdi.
Hüsnü Hat kursu usta öğreticisi Fatma Arslan ise, “Hüsnü hat güzel yazı sanatı demek. Güzel yazı Arapçadan geliyor, Arap alfabesi genişleyince hüsnü hat olarak değişiyor ve İslam sanatı tarihi arasına giriyor. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar arasında bizler de burada bu nadide sanatı yeni nesile aktarmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunlar hat süsleme sanatı, yazıyı süsleme sanatı bizler bu süslemeleri yaparken gönül veriyoruz ve severek yapıyor. Kursiyerlerimiz hem şehir içinden hem de şehir dışından sipariş alıyor ve bunları satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar” dedi.

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