Çanakkale ruhu Yozgat’ta yaşatıldı

Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Yozgat’ta ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale’den 2 Temmuz’da yola çıkan mobil müze Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu.

Çanakkale Savaşları dönemine ait materyallerin sergilendiği mobil müzede belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer aldı. Mobil müzeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların girişte görevlilerce ateşi ölçüldü.

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası konuşan Vali Polat, “Çanakkale Alan Başkanlığımızın tüm Türkiye’yi dolaşan tırda bugün Yozgat’ta. Tüm şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Çanakkale savaşı yüzbinlerce insanımızı kaybettiğimiz muazzam bir zafer. Onların zaferleri ile ayaktayız. Şehitlerimizin toprağa düşen bedenleriyle ayaktayız. Onun için hep söylüyoruz ya çok çalışmamız lazım. O şehitlerimize mahcup olmamak için o insanlara mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Tekrardan bu devlet için, bu bayrak için bu ezan için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği mobil müze, saat 18.00’a kadar ziyarete açık tutulurken müzenin bir sonraki adresi de Kırıkkale olacak.

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