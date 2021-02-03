Yozgat´ta doktoru darp eden zanlı tutuklandı

Yozgat’ta psikiyatri polikliniğinde görevli doktoru darp eden zanlı tutuklandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri polikliniğinde görevli doktor Hayriye Mihrimah Öztürk’ü darp eden 26 yaşındaki zanlı E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.