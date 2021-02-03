İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti (2)

TUTUKLANDI
Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı için saçından tutup darbeden Emrah Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emrah Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan doktorun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-02-03 18:24:08
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