Köy okulları, yüz yüze eğitime hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okulları, yüz yüze eğitime hazır

İHA

Köy okulları, yüz yüze eğitime hazır

Salgın nedeniyle eğitime ara verilen okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. 15 Şubat’ta eğitime başlayacak köy okullarında hazırlıklar tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurmasının ardından öğretmen ve öğrenciler buluşacakları günün heyecanını yaşıyor.
Korona virüs (COVID19) kurallarına uyulacak şekilde verilecek eğitim öncesi okullarda dezenfekte işlemi yapıldı.
Yüz yüze eğitim dönemi öncesinde kırsalda bulunan Refika ve Mustafa Kıymazaslan İlk ve Ortaokulu’nda da sınıflar başta olmak üzere okul koridorları, merdivenler, lavabo ve kapı kolları dahil öğrencilerin temas edebilecekleri ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
Pandemi sürecinde virüsün yayılımının önlenmesi ve öğrencilerin sağlığının korunması için hijyen çalışması yürüttüklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 15 Şubat ve 1 Mart’ta başlanılması planlanan yüz yüze eğitim öncesi, tüm okullarda hijyen çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.
15 Şubat öncesi Yozgat genelinde 123 okulda dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Salgın nedeniyle okullarımızda tüm tedbirleri aldık. Maskelerimiz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için okullarımıza gönderildi. Okullarımızda fiziki mesafenin korunması için gerekli işaretlemeler yapıldı. Yozgat olarak eğitim öğretime hazır durumdayız. Çocuklarımızı okullarımıza bekliyoruz” dedi.
Yozgat’ta eğitim öğretime 123 okulda 10 bin 628 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi ile başlayacaklarını bildiren Yazıcı, “ Öğrencilerimizin ortak kullanım alanları, sınıflar, idari bilimler hepsinde kontrollü ve kurallara uygun bir şekilde dezenfektan çalışmalarını yaptık. Ayrıca sınıflarımızda tüm öğrencilerimizin kullanması için ve öğretmen odamızda koridorlarımızda dezenfektan aparatlarımız mevcut. Okullarımız istediği zaman İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak bakanlığımız tarafından gelen ödenekle her türlü ihtiyaçları da karşılanacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Güneş’e bronz madalya
YEREL HABERLER Kaymakam Güneş’e bronz madalya
Sorgun’da motor yağı hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Sorgun’da motor yağı hırsızları yakalandı
Yozgat'a besiciyi gasbeden 3 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat'a besiciyi gasbeden 3 şüpheliden biri ...
Yozgat’ta gasp olayına karışan 3 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta gasp olayına karışan 3 kişiden 1’i ...