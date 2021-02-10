Pandemide kitap okuyup ödülü hak ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide kitap okuyup ödülü hak ettiler

İHA

Pandemide kitap okuyup ödülü hak ettiler

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesi adı altında pandemi döneminde başlatılan ‘OkuYOZ Projesi' kapsamında ocak ayı ödülleri sahiplerini buldu.
Yozgat il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla ESER (Eğitim Stratejisinde Etkin Roller) projesi hazırlandı. Projede il genelinde akademik başarı, sosyalkültürel ve sportif faaliyetlerin, okuma alışkanlığı ile okuryazarlık düzeyinin, bilimsel proje ve çalışmaları ile de mesleki ve kişisel becerilerin artırılması amaçlandı. Bu kapsamda 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle ‘OkuYOZ Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk, orta ve lise dengi öğrenciler ile veliler, kitap okuyarak projeye katıldı.
Yozgat Valiliği Konferans salonunda OkuYoz projesi kapsamında Ocak ayı ödülleri verildi. İlkokul, ortaokul, lise ve veliler arasında 4 farklı kategoride değerlendirilen proje kapsamında en fazla kitap okuyarak ilk 3’e giren öğrencilere ve velilere ödülleri Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Belediye Başkanı Celal Köse verdi. Dereceye giren öğrencilere tablet, akıllı saat ve kitap hediye edildi.
İl genelinde büyük katılımın sağlandığı projede toplam 25 bin 908 kitap okunmuş oldu.
6 ay süre boyunca devam edecek proje kapsamında Yozgat il genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor.
Program sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Bilginin güç olduğu dönemde bilgiye sahip olmak zorundayız. Bu amaçla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz gibi. Sevdamız eğitim. Bu sevda ile tüm dinamiklerimizi seferber ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köy okulları, yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Köy okulları, yüz yüze eğitime hazır
Kaymakam Güneş’e bronz madalya
YEREL HABERLER Kaymakam Güneş’e bronz madalya
Sorgun’da motor yağı hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Sorgun’da motor yağı hırsızları yakalandı
Yozgat'a besiciyi gasbeden 3 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat'a besiciyi gasbeden 3 şüpheliden biri ...
Yozgat’ta gasp olayına karışan 3 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta gasp olayına karışan 3 kişiden 1’i ...