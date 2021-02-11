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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta İl Afet Risk Azaltma toplantısı yapıldı

İHA

Yozgat’ta İl Afet Risk Azaltma toplantısı yapıldı

Yozgat’ta İçişleri Bakanlığının talimatıyla İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.
Programda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, şehri geleceğe daha güvenle hazırlamak, doğal ve insan kaynaklı afet risklerini belirleyip tedbir almak için İl Afet Risk Azaltma Planı’nın (İRAP) biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Vali Polat, afet konusunda önleyici tedbirleri planlı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve afetin olumsuz etkisini en aza indirmek amacında olduklarını belirterek, “İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla şehirlerde güvenli bir yaşam sağlayıp afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltarak afet risk azaltma bilincini oluşturmak istiyoruz. Kaynakların etkili kullanımını sağlayıp, paydaşlar arasında iş birliğini artırarak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amacındayız. İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde sayısız paydaş bulunmaktadır. Bu paydaşlar; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardır. Çok paydaşlı bu süreç, birden çok sektörün katılımıyla planların hazırlanmasında ve uygulanmasında iş birliği içinde ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmalıyız. Temmuz ayına kadar il afet risk azaltma planı hazırlar ve uygulamaya koyarız” dedi.
Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş ise “İl Afet Risk Azaltma Planının afetlerin olası etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. Bu plan herhangi bir kurum ve kuruluşun değil tüm ilin sahiplenmesi gereken bir plandır. İl Afet Risk Azaltma Planları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri başta olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürlükleri, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve STK’ların iş birliği ve katılımı ile hazırlanacaktır” şeklinde konuştu.

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