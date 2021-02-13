50 yıllık evli çifte jandarmadan 14 Şubat sürprizi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 50 yıllık evli Sağancı çiftine, 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi yaptı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Hacıosmanlı köyünde yaşayan 50 yıllık evli çift Ömer Sağancı (68) ve Selver Sağancı’yı (66) evlerinde ziyaret eden eden Jandarma Astsubay Üstçavuş Saadet Öz ve Astsubay Kıdemli Çavuş Güliz Şahin, yaşlı çiftin 14 Şubat’a denk gelen 50. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Çalınan kapıyı açan Sağancı çifti, karşılarında ellerinde pasta ve çiçekle jandarmayı görünce mutluluklarını gizleyemedi.

Yaşlı çift ile bir süre sohbet eden kadın astsubaylar, çifti yaşanan telefon dolandırıcılık olaylarına karşı da uyararak tedbirli olmalarını istedi.

Jandarma tarafından yapılan sürprize çok sevindiklerini söyleyen Ömer Sağancı, yarım asır asırlık evlilik sürecinde acı ve tatlı günleri birlikte yaşadıklarını anlattı. Gençlere evlilik yolunda sabırlı olmalarını tavsiye eden Sağancı, “Bir su bulanır, geri durulur, inişli ve yokuşlu günler geçer, ama sabırlı olmak gerekiyor. Anne ve babanın çocuklarına örnek olması gerekiyor. Sevgi ve saygı olacak. Sevginin saygının olmadığı yerde hayır ve bereket olmaz” dedi.

İlk defa çiçek aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Selver Sağancı ise “Eskiden acı tatlı her şey birlikte olurdu. Şimdikilerde o yok, birbirleriyle bir tartışmada ayrılıyorlar. Sabırlı olmak gerekiyor. Tek bildiğim eşin ve işine sahip olacaksın. Gençlerimiz işine ve eşine sahip olsunlar sabırlı olsunlar” şeklinde konuştu.

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