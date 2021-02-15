Sorgun'da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat),(DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçe merkezi Yeşilöz Mahallesi'ndeki Ömer Altunok'a ait 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında, hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ

2021-02-15 10:52:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.