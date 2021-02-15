Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi

Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, Sorgun’da polis ekipleri ile birlikte, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek verildi.

Hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağında Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak hayvanlarını unutmadı. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarının imdadına Yozgat Doğayı Ve Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte polis ekipleri yetişti. İlçe genelinde çalışma yapan Yozgat Doğayı Ve Hayvanları Koruma Derneği, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek belli noktalara mama bırakarak sokak hayvanlarını besledi.

Hayvanlara ilgi gösterildiğini aktaran vatandaşlardan Yozgat Doğayı Ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Ünal, “Hayvanlara mama verildi. Bunlar çok önemli. Hayvanların sevgiye ihtiyacı var ve açlar. Elimizdeki imkanlar dahilinde sokakta aç kalan tüm sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. Bizler hayvan sever olarak bir hayvana eziyet edilince dayanamıyoruz. Bizlere yardımcı olmaya çalışan polis arkadaşlarımız ile birlikte mama temininde katkısı olan tüm esnaf ve yöneticilerimize teşekkür ederim.” dedi.

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