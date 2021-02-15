Yalçın: “Suyu tasarruflu kullanın”

Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın son yıllarda yaşanan ve bu yıl etkisini arttıran kuraklık hakkında açıklamada bulunurken suyu tasarruflu kullanmaları yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Akdağmadeni’nde içme suyu ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, ilçede kaynak sularının neredeyse tamamen kuruduğunu ve kuyulardaki suyun ciddi oranda azaldığını söyledi.

Başkan Yalçın ilçede kaynak sularının toplanması için çalışmalara başladıklarını da belirterek “Kuraklığa bağlı olarak kaynak sularımız neredeyse tamamen kurumuş, kuyularımızın suyu ciddi oranda çekilmiş ve azalmıştır. Saniyede 45 litrelik bir azalma mevcut olup total içme suyumuz yaklaşık yüzde 40 oranında azalmıştır. Birkaç mahallemizde günün belli saatlerinde planlı olmayan su kesintisi ve basınç azalmasına bağlı tazyik problemi vardır. Akdağmadeni Belediyesi olarak bu problemi ön görerek 2020 yılının Ağustos ve Eylül aylarında saniyede 15 litre debisi olan 2 yeni kuyu açmıştık. Ancak 2020 yılı beklenenden çok daha kurak geçmiş, su azalması kritik eşiği fazlasıyla aşmıştır. 2021 yılının daha da kurak geçeceği düşünülürse problem giderek büyüyecektir. Bu durumdan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için 4 koldan çalışmalar başladık. Ocak ayı içerisinde 2 farklı noktada kaynak sularının toplanması için kazı çalışmaları yapılırken, MTA’dan alınan raporlar doğrultusunda 8 Şubat itibariyle yeni sondaj çalışmalarına başlanmıştır” dedi.

Yer altı kayıp kaçak oranının azaltılması amacıyla, çok eski olan içme suyu hatlarında yenileme çalışması planlandığını da aktaran Başkan Yalçın, “Kısa süre içinde kazı çalışmaları başlayacaktır. İlçemizin geleceği açısından çok önemli olan içme suyu olarak kullanılmak üzere gölet projesine hız verilmiş, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef konu ile alakalı olarak bilgilendirilmiş, DSİ yazışmaları tamamlanarak çalışmaların hızlandırılması konusunda destek talep edilmiştir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.