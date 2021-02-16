Yozgat'ta eğitime kar engeli

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)YOZGAT'ta gün içerisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-02-16 02:42:59



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