Yozgat’ta eğitime kar engeli

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Yozgat’ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitimöğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitimöğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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