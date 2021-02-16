Yozgat'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı
YOZGAT'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yozgat'ta dün akşam başlayan ve gece boyu tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde yol açma çalışması başlattı. Kent merkezinde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kaldırımlara ekmek bıraktı.Görüntü Dökümü:
-Kent merkezinden görüntüler
-Trafikten görüntü
-Patinaj yapan polis aracı
-Çöpleri karıştıran köpeklere ekmek verilmesi
-Detay
Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-02-16 11:32:13
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.