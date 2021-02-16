Yozgat’ta eğitime kar engeli

YOZGAT, (DHA)YOZGAT Valisi Ziya Polat, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 17 Şubat Çarşamba 1 gün süreyle ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. DHA-Eğitim Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-02-16 21:31:40
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