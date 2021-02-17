Yozgat’ta eğitime 1 gün ara verildi

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Yozgat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Polat yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 17 Şubat Çarşamba 1 gün süreyle ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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