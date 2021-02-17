Yozgat’ta yapay şelale buz tuttu

Etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 13’e düştüğü Yozgat’ta yapay şelale ve araçlar buz tuttu.

Yozgat’ta iki gündür etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte hava sıcaklığı gece gece sıfırın altına düştü. Sıfırın altında 13 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde bulunan yapay şelale ve araçlar dondu. Yapay şelalede oluşan sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar araçlarını sıcak su dökerek çalıştırmaya çalıştı. Sabah işyerlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçları üzerine biriken karı temizledi.

Yozgat Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar işyeri önüne biriken karları temizledi.

Kent merkezinde bulunan yapay şelalenin buz tuttuğunu söyleyen Adem Demir, “Yozgat’ta 2 gündür kar yağışı devam ediyor. Kara hasret kalmıştık, inşallah devam eder” dedi.

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