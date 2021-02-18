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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu kutular çevreyi koruduğu gibi ekonomiye de katkı sağlayacak

İHA

Bu kutular çevreyi koruduğu gibi ekonomiye de katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne en akıllı destek, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden geldi. İlçeye yerleştirilen akıllı geri dönüşüm kutuları çevreyi koruduğu gibi ekonomiye de katkı sağlayacak.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçeye kazandırdıkları muhteşem kart ve akıllı geri dönüşüm kutusunun tanıtımını yaptı. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde sıfır atık projesi kapsamında hazırlanan akıllı geri dönüşüm kutusu sayesinde, evlerde biriken geri dönüştürülebilir atıklar, ekonomiye kazandırılacak. İlçenin birçok noktasına yerleştirilecek akıllı geri dönüşüm kutuları sayesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de vatandaşların cebine fayda sağlayacak. Vatandaşlar sisteme kayıt oldukları takdir de evlerinde biriken atık malzemeleri, konteynıra atarak puan kazanıp ödüllendirilecek. Akıllı geri dönüşüm kutuları kendi enerjisini güneş panelinden üretecek ve enerjisini depolayacak.
Boğazlıyan’da geri dönüşebilen atıkların toplanması için 2019 yılından itibaren çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Coşar, “2019 yılında sıfır atık çerçevesinde yüzde sıfır olan geri dönüşüm atığımızı 2020 yılında yüzde 12 seviyelerine getirdik. Amacımız 2021 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'yle 2023 yılında yüzde 23 Türkiye genel ortalamasını, 2021 yılında yakalayarak 2023 vizyonuna Boğazlıyan olarak ulaştırmak istiyoruz” dedi.

“Atıkları kaynağında ayrıştıracak”
Akıllı geri dönüşüm kutusu hakkında da bilgi veren Coşar, “Makinalar beş ayrı yazılım programından oluşmakta. Aynı zamanda Türkiye’de ilk defa uygulanan bir sistem. Bu makinaların ilimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye’de örnek olan bu makinalarımız geri dönüşüm noktasında evlerde kaynağında ayrıştıracak. Evlerimizde biriken tüm ambalaj atıklarını cam, plastik, karton gibi bütün atıkları cihaza yerleştiriyoruz. Çöp poşetlerimizde her karta tanımlı barkodlarımız var. Poşetlerin üzerlerine yapıştırıyoruz. Barkod numaralarını herkesin muhteşem kartına tanımlıyoruz. Elimle okuttuktan sonra cihaz atıkları sesli komut ile içerisine alıyor. Çöp poşetleri tartıldıktan sonra sizlere puan olarak geri dönecektir” şeklinde konuştu.

“Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak”
Boğazlıyan’da hayata geçecek projenin ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirten Coşar, “Bu projenin ülkemizde kesilen ağaç sayısının, plastik oranının düşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye’de ilk uygulama. Bu uygulamanın bütün ülkemize yayılacağını düşünüyoruz. İlk üç ay deneme sürelerimiz olacak. Hesaplamalar yapılacak. Bu verilerde tüm Türkiye ile paylaşılacak” ifadelerine yer verdi.

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