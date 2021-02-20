Yozgat’ta üretilen kaz tüyü Avrupa’ya ihraç ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta üretilen kaz tüyü Avrupa’ya ihraç ediliyor

İHA

Yozgat’ta üretilen kaz tüyü Avrupa’ya ihraç ediliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezince tüy işleme tesisinde üretilen kaz tüyleri, Almanya ve Macaristan gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 2017 yılında yapılarak hizmete açılan Damızlık Kaz Üretim Tesisinde kazların ıslahı yapılıyor.
Toplam 5 bin metre kare alan üzerine kurulu tesiste damızlık kaz ıslahı kümesi, tüy işleme tesisi, kesimhane ve kuluçkahane bulunuyor. Tesiste, yerli ırk kazların ıslah edilerek daha verimli hale getirmek, yumurta verimi ve et verimini yükseltmek için yeni kaz hatları oluşturuluyor. Böylelikle Türkiye’ye yurt dışından kaçak diğer ırkların girişi ortadan kalkıyor. Kaz üretimi ile ilgili bilimsel çalışmalar da yapılıyor. Bu kapsamda tesiste kuluçka faaliyeti, yumurta verimi, et verimi ve kalitesi, sperm kalitesi ve suni tohumla, tüy kalitesi, besleme ve yetiştirme çalışmaları yapılıyor.
Tesiste, yerli kaz ırkları daha verimli hale getirilirken, bölgede kaz yetiştiriciliğinin artırılması da hedefleniyor. Ayrıca yerel ırkların geleceğe aktarılması sağlanırken, aynı zamanda üretim süreçleri de üreticilere öğretiliyor.
Tesis bünyesindeki tüy işleme tesisinde kaz tüyünden yastık, yorgan, mont, kaban gibi ürünlerde kullanılmak üzere yurt dışına ihraç edilmek üzere tedarikçi firmalara kaz tüyü satışı yapılıyor. Kaz tüyünden yastık, yorgan, mont, kaban gibi ürünler elde edilirken Almanya ve Macaristan gibi ülkelere ihraç edilmek üzere tedarikçi firmalara kaz tüyü satışı yapılıyor.

Tesiste 2021 yılında 2 bin yerli kazın üretilmesi hedefleniyor
Yozgat’ta üretilen kaz tüylerinin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini aktaran Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, “Özellikle Almanya ve Macaristan’a ülkemizdeki ticari firmalar aracılığıyla kaz tüylerini ihraç etmekteyiz. Biz hammadde olarak bu ürünleri ihraç ediyoruz daha sonra bunları işlenmiş bir şekilde ithal ederek ülkemizde satışa sunmaktayız. Bu sarmaldan kurtulabilmek için hammaddeyi işlenmiş ürün haline getirebilmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.
Kaz ıslahı ile ilgili bilimsel çalışmalara da devam ettiklerini söyleyen Boz, “Son yıllarda ülkemizde artan kaz varlığı ile beraber elde edilen tüyler ticarete konu olmaya başladı. Dünya piyasasında çok yüksek gelirle satılabilen ürünlerimiz bunlar. Türkiye’de de bu işi bilimsel anlamda yapıp üretimi sağlayabilmek için çalışmalarımıza başladık. Elde edilen tüylerin sınıflandırılması boylanması açısından bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ticari müteşebbislerimize örnek olması amacıyla tesislerimizde herkese eğitim ve bilgilendirmeler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
YEREL HABERLER Yozgat Emniyet Müdürlüğü, kısa filmle vatandaşları ...
Yozgat Emniyet Müdürlüğü, kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
YEREL HABERLER Yozgat Emniyet Müdürlüğü, kısa filmle vatandaşları ...
Akdağmadeni’nde kar temizleme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Akdağmadeni’nde kar temizleme çalışmaları başladı
Bu kutular çevreyi koruduğu gibi ekonomiye de katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Bu kutular çevreyi koruduğu gibi ekonomiye de katkı ...
Polis adaylarına uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Polis adaylarına uygulamalı eğitim