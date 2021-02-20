Yozgat'ta üretilen kaz tüyü yurt dışına ihraç ediliyor



Yozgat'ta üretilen kaz tüyü yurt dışına ihraç ediliyorYOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Yerköy Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde üretilen kaz tüyleri, Almanya ve Macaristan'a ihraç ediliyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2017 yılında 5 bin metrekare alanda kurulan Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde kümes, tüy işleme merkezi, kesimhane ve kuluçkahane bulunuyor. Yerli kaz ırkları ıslah edilerek yumurta ve et üretiminin artırılmasının amaçlandığı tesiste, kesilen kazların tüyleri hammadde olarak Almanya ve Macaristan'a ihraç ediliyor. Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, kaz ıslah merkezinin Türkiye'de ilk olduğunu belirtti. Boz, tesiste hayvanların özellikle yumurta ve et verimini yükseltme konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Bunun dışında elde ettiğimiz ürünleri de sanayide işlenmesi için hammadde üretimi sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de bir milyonun üzerinde ka z kesimi yapılmaktadır. Bu kazların tüyleri ticarete fazla bir konu olmuyor. Dünyada kaz tüyü çok önemli bir veri olarak kullanılıyor. Bu nedenle biz de Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kaz tüyünü hammadde olarak işleyip ihraç etmek için uğraş veriyoruz, bilimsel çalışma yapıyoruz, ticarete konu olması için projeler hazırlıyoruz" dedi.

'KAZIN BÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Konya Ovası Projesi destekleriyle yapılan tüy işleme tesisinde, kesilen kazların tüylerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Boz, "Tüyleri hammadde haline getirdik ve kaz tüyünü ülkemizdeki ihraç izni olan firmalar aracılığıyla Almanya ve Macaristan'a ihraç ediyoruz. Kazın bütün ürünlerinden faydalanmak için uğraşıyoruz. İlimizde ve ülkemizde kaz tüyleri ekonomik bir getiri olarak kazandırılabilir. Hedefimiz ilimizde kesilen tüm kazların tüylerini işleyerek üreticiye de katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaz tüyünün ağırlıklı olarak tekstil sanayinde kullanıldığını belirten Boz, "Özellikle yumuşak tüy olarak yastık ve yorgan yapımında, ortopedik yataklarda, hastane yataklarında kaz tüyü kullanılmaktadır. Bunun dışında kaban mont, kışlık kıyafetlerde kullanıyor. Kaz tüyü yalıtım özelliği nedeniyle çok önemlidir, kazlar kış aylarında eksi 40 dereceye kadar yaşayabilen hayvanlardır. Bu nedenle kaz tüyü tekstil sanayinde yalıtım özelliği nedeniyle çok önemlidir" ifadesini kullandı.Görüntü Dökümü:

-YOBÜ Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Boz

-Kaz tüylerinden görüntü

-Detay

-Kazlardan ve tesisten görüntülerHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-02-20 15:36:07



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