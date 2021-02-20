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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta öğrencinin tablet isteğini polisler karşıladı

İHA

Yozgat’ta öğrencinin tablet isteğini polisler karşıladı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği, pandemi nedeniyle Eba ve Zoom üzerinden uzaktan eğitime devam eden 5. Sınıf öğrencisi Onur Koçak’ın tablet ihtiyacını karşıladı.
Eski Pazar Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan ve Gül Koçak çiftinin 10 yaşındaki çocukları Onur Koçak, annesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) "Oğlum pandemi nedeni ile eğitimine uzaktan eğitim ile devam ediyor. Oğlum başarılı bir öğrenci. Derslerine girmekte ve yapmakta zorlanıyor. Bazen benim bazen de babasının cep telefonu ile dersine girmeye çalışıyor. Oda çok zor oluyor ve dersini tam olarak yapamıyor. Polis amcalardan tablet istiyoruz” talebinde bulundu.
CİMER yetkilileri de Onur Koçak’ın bu talebini Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne iletti. İl Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Polis Eşleri Derneği de 10 yaşındaki Onur Koçak’ı evinde ziyaret ederek aldıkları tableti öğrenciye hediye etti.
Tabletine kavuşan Onur Koçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile telsizde konuşarak tablet alımında katkı sağlayan emniyet mensuplarına teşekkür etti.
Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk de “Onur’un CİMER’e yaptığı yazılı istek dilekçesinde EBA ve ZOOM üzerinden derslerine girmekte zorlandığını ve geri kaldığını öğrendik. İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği ile ortak çalışma yaparak bizlerden istemiş olduğu tableti kendisine teslim etti. Kendisinden derslerinde başarılı olacağı adına söz aldık. Derslerinden geri kalan öğrencilerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

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