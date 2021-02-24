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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde yaptığı ahşap oyuncaklarla kasabadaki çocukları sevindirdi

İHA

Pandemi döneminde yaptığı ahşap oyuncaklarla kasabadaki çocukları sevindirdi

Pandemi sürecinde sokağa çıkamayınca boş vakitlerini evinin bahçesinde bulunan atölyede ahşap oyuncak yaparak geçiren Nuh Halıcı, yaptığı oyuncakları kasabadaki çocuklara hediye ederek onları sevindirdi.
Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı Kasabası’nda yaşayan Mevlana Mahallesi Muhtarı Nuh Halıcı, pandemi sürecinde kendisini korona virüsten korumak için marangoz babasının çocuklukta yapmış olduğu ahşap ürünleri yapmaya başladı. Muhtar Nuh Halıcı, ahşaptan yaptığı ceviz kırma makinası, kağnı arabası, traktör, kamyon, helikopter, uçak, el arabası, beşik gibi oyuncakları yakınlarına ve özellikle kasabadaki çocuklara hediye ederek onları mutlu etti.

“Oyuncakları çocuklara hediye ediyorum”
Mevlana Mahallesi Muhtarı Halıcı, pandemi döneminde ahşap oyma işiyle uğraştığını söyleyerek, “Ufak tefek demeden hobi olarak çocuklara oyuncaklar yapıyorum. Gerekirse çocuklara hediye ediyorum. Korona virüs dolayısıyla kısıtlama günlerini de bu şekilde ahşap ile uğraşarak günümü geçiriyorum. Dışarıda fazla zaman geçirmiyorum” dedi.

ATAK helikopterinin maketini yaptı
Ülke savunmasında silahlı kuvvetlerin sıklıkla kullandığı ATAK helikopterinin maketini de yaptığını söyleyen Halıcı, “Bu helikopter savunma sanayimizin gözdesi ATAK helikopterimiz. Tamiri henüz bitmedi, eksikleri var, uğraşıyorum. İnşallah bittiği zaman Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendiye armağan edeceğim. Ülkemiz savunma sanayinde yerli ve milli olarak ne üretiyorsa ben de burada kendi imkanlarımla maketlerini yapacağım” şeklinde konuştu.

“Üretmenin mutluluğunu yaşıyorum”
Pandemi sürecinde vatandaşların uğraşacakları bir sanat olması gerektiğini belirten Halıcı, “İnsanlara bunlarla vakit geçirmelerini tavsiye ederim. Stres atmaya birebir. Uğraşsınlar diyorum. Bunlarla uğraşırken korona virüsü düşünmüyorum. Bu el becerisi atamızdan babamızdan kalma. Babam marangozdu. Biz ondan gördüğümüzü işliyoruz. İnşallah bunu da yürütmeye çalışacağım. Kendimi daha da geliştirip tank, gemi maketi de yapacağım. Elimde fazla malzemem yok. Hem vakit geçiriyorum hem de güzel bir hobi edinip, bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Herkes boş vaktini bu gibi hobilerle değerlendirebilir” ifadelerini kullandı.
Kendisine hediye edilen traktöre çok mutlu olan Samet Halıcı ise Nuh Halıcı’ya teşekkür ederek mutlu olduğunu belirtti.

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