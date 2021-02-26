Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 1 Mart’ta yüz yüze uygulamalı eğitim başlıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün öngörüleri doğrultusunda sağlık ve spor bölümü öğrencilerinin 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitim ve öğretime başlamalarına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu´nun tavsiye kararları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı´nın açıklamaları kapsamında, Senato kararı ile 20202021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için Yozgat Bozok Üniversitesi’nde hibrit (karma) eğitim modeli kararı alındı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik klinik uygulamaları yüz yüze devam ederken, uluslararası yabancı öğrencilerde eğitimlerine yüz yüze devam ediyor. Bu kapsamda 1 Mart itibariyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise online olarak yapılacak.

Yozgat Bozok Üniversitesinde yüz yüze eğitim öncesi hazırlıkları tamamlarken bahar dönemi için uygulamalı dersleri yüz yüze görmek üzere 2 bin 500 öğrencinin kente gelmesi bekleniyor.

Diğer taraftan öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması için Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda da hazırlıklar tamamlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı açıklamada, “Bozok Öğrenme Yöntemi Sistemi (BOYSİS) ve mobil uygulamamızla uzaktan eğitimi çok iyi yöneten üniversitemiz gerek Sağlık Bakanlığımızın gerekse YÖK Başkanlığımızın açıklamaları üzerine özellikle öğrencilerimizle yapmış olduğumuz anketler üzerine 1 Mart’ta karma eğitim esasına bağlı bahar yarıyılını başlatmış olacağız. Burada sağlık temelli birimlerimiz başta olmak üzere diğer birimlerdeki öğrenci anketlerinden almış olduğumuz sonuçlara bağlı olarak ilk haftasından itibaren ya da yedinci haftadan itibaren karma esaslı yüz yüze eğitim inşallah üniversitemiz de devam edecek. Bu temelde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültemiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz ve diğer uygulamaya yönelik birimlerimizde karma esasına bağlı eğitim öğretim sürecimiz başlamış olacak” dedi.

Yüz yüze eğitim öncesi gerekli hazırlıkları tamamladıklarını anlatan Rektör Karadağ, “Karma esaslı kısmen de olsa yüz yüze eğitimi devam ettirirken aynı zamanda inşallah 7. haftadan sonra pandemi süreçlerine bağlı olarak gerekirse en azından son sınıf öğrencilerimizin bu süreden itibaren aramıza katıp inşallah onları buradan mezun etmek istiyoruz. 1 Mart’a ilişkin alt yapımız tedbirlerimiz Valiliğimiz ve Belediye Başkanlığımızca alındı. Ortalama şehrimize ilçelerimiz de dahil olmak üzere 2 bin 500 öğrenci geleceği için gerek konaklama gerekse ulaşımda şehrimizde bir sorun yaşanmayacak. Bu temelde valilik ve belediye başkalığı ile görüşmelerimiz oldu. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim hayatlarını sürdürmek için tüm tedbirlerimizi aldık. Öğrencilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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