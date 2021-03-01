Bozok Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozok Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı

DHA

Bozok Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT Bozok Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılan bazı uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitime başladı.
Bozok Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören yaklaşık 1500 öğrenci, uzun bir aranın ardından yeniden okula döndü. Yüz yüze eğitime başlayan öğrenlerin heyecanlı olduğu görüldü. Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencileri kampüste görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 1 Mart'ta 15'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirerek, "Yüz yüze eğitimin de bugün başlaması güzel bir tevafuk oldu. Tıp fakültesinde 4'üncü ve 5'inci sınıflarımızın eğimleri sürüyordu. Bugün itibariyle sağlık alanındaki diğer fakülte ve yükse okullarımızda da yüz yüze eğitime başlandı. Bir tarafta yüz yüze eğitim yaparken, bir taraftan da çevrimiçi eğitim sürdürülmektedir" dedi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerden Büşra Şeyhoğlu ise, yüz yüze eğitimin çevrimiçi eğitimden avantajlı olduğunu ifade ederek, "Son sınıf öğrencisiyim ve teorik bilgide fazla bir eksiğimiz kalmadı. Sadece uygulamada eksiklerimiz vardı. Bu süreçte eksiğimiz tamamlamak için geldik. Hocalarımızı okulumuzu herkesi çok özledik. Bu süreçte gebelerle birlikte olmakta bizi çok mutlu ediyor. Biz gebelere dokunmadan mezun olmak istemiyorduk, bu süreyi böyle tamamlayacağımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Fakülte öğrencilerinden Ayşenur Keşir ise, "Burada yurtla ilgili hiçbir sorunuzum yok. Yurtlarda her odada bir kişi kalınıyor, yemekhanelerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Üniversitemizi çok özledik çevrimiçi eğitimle çok zor devam ediyordu. Yüz yüze eğitimle gebelere dokunarak onlarla ilgilenerek çok daha güzel olacağını düşünüyorum" dedi.
DHA-Eğitim Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-03-01 16:40:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı